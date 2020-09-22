Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sanal olarak başladı. Liderlerin daha önce çektikleri videolar ile katılacakları Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulun açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Guterres’in ardından Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır konuştu. Çocuk işçilerin, çocuk kaçakçılığının, çocuk evliliklerinin arttığını kaydeden Bozkır, “Etnik ve dini azınlıklara karşı şiddetin arttığın ı görüyoruz. İbadet yerlerine saldırıların artış gösterdiğini görüyoruz. Bu konularda bu virüsten etkilenen herkese en içten duygularımı istiyorum ve bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böylesine bir tehdide karşı ortak olarak çalışmalı ve farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Çok taraflılığa siyasi bir bağlılık göstermemiz gerekiyor. Kimseyi geride bırakmamız gerektiği gerçeği yüzleşmeliyiz. Covid-19’a karşısında bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEKİ, TÜM İMKANLARI KULLANARAK SALGINLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

BM potansiyelinde kurumun geçmişinin de hatırlanması gerektiğini vurgulayan Bozkır, “İkinci dünya Savaşı sonrası BM’nin kurulması kolektif bir insanlık sorununu omuzlamaktı. Merkezinde görülmemiş bir meşruiyete sahip olan bu kurum tüm insanlığı ilerlemesi için çalışacaktı. Tüm sorunlarla mücadele edebilmek için esnekliğe sahip olmamız da gerekmekteydi. Birlikte çalışırsak sürdürebilir bir gelecek için daha fazla inovasyon yapabilir, birlikte çalışabiliriz. Ancak yalnız kalırsak hem kaynakları boşa harcamış hem de pandemi ile sürekli değişen dünyada zayıf ve yalnız kalırız. Elimizdeki, tüm imkanları kullanarak salgınla birlikte mücadele etmeliyiz. Bu genel kurulda odluğu gibi birlikte oturamasak da çabalarımızı birleştirmek zorundayız bu sebeple tüm ülkelere birlikte çalışma çağrısında bulunuyorum” açıklamasını yaptı.

BOZKIR AÇIKLAMASINI ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:

“Pandemi sağlık sistemimizi son derece zorlamıştır. Bunun ötesine geçebilmek, etkinliği arttırabilmek için işbirliği şart. Küresel düzenin korunması için esnek davranmamız ve çalışmalarımızı birbirimizle paylaşmalı, BM kurumlarının DSÖ’nün pandemi ile mücadelesini güçlendirmemiz lazım. Açık fikirli müzakerelerle çok uluslu hangi sistemlerin hangi açılarının başarısız olduğunu göstererek sistemlerimizi etkin hale getirmeli, gerekli reformları hayata geçirmeli, amaçlardan uzaklaşmamalı, istediğimiz geleceği ne şekilde gerçekleştirebileceğimize bakmalıyız. Her zaman insanlığı ve BM şartını çalışmalarımızın merkezine koymalıyız”

“ÜLKELER ARASINDAKİ GÜVENSİZLİĞİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ”

Tüm insanların, umutları, rüyalarıyla birbirinden farklı olmadığını vurgulayan Volkan Bozkır, “Eğitim hakkının tüm dünya insanı için eşit bir hak olduğunu unutmayalım. Bir sığınmacı düşünelim” dedi.

İşbirliğinin önemini vurgulayan Bozkır, “Uluslararası barış ve huzurun yanı sıra kapsayıcı diyalog ve demokratik süreçlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmalıyız. Çok taraflılık ve kapsayıcılık BM şartında da yer almakta ve kurumumuzun temelini teşkil ediyor. Ülkeler arasındaki güvensizliğin arttığını görüyoruz. Karşılıklı güvenin arttırılması büyük fayda sağlayacak. Yakın işbirliği her konuda bizim daha da ileri gitmemizi sağlayacak. Bu konuda da çalışma yapmaya kararlıyız. Bölgesel ve küresel olarak tüm dünyayı etkileyebilecek çatışmalar ve krizler de yaşanıyor. Suriye’den milyonlarca kişi kaçarken, sığınmacıların korunması, bunun yanı sıra insanlık onurunun da korunması için gerekli adımlar atılmalıdır. Pandemi sürecinde zaten zor durumda olan bu sığınmacıların korunması için çabalarımızı daha da artırmamız gerekiyor. Ortak bir sorumluluğa sahibiz. Genel Kurul Başkanlığı görevim sürecince insani yardıma eşit ve engellenmemiş bir şekilde ulaşım hakkının korunması için elimden geleni yapacağım. Aynı şekilde BM personelinin bu konudaki fedakarlıklarına da dikkatinizi çekmek istiyorum” açıklamalarını yaptı.

“COVİD-19 AŞISININ ADİL BİR ŞEKİLDE DAĞITIMINI SAĞLAMALIYIZ”

Pandeminin dünyanın pek çok noktasında etkili olduğunu kaydeden Bozkır, “Özel durumlara sahip olan ülkeleri de unutmamalıyız. Covid-19 aşısının adil bir şekilde dağıtımını sağlamalıyız. Son yıllarda gerçekleştirilen büyük ilerlemelere rağmen kadın erkek eşitsizliğinin büyük oranda arttığını görüyoruz. Ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kadınların hayatın pek çok alanında eşit olarak temsil edilemediğini görüyoruz. Bu sebeple kadın haklarına olan bağlılığımızı ve çabalarımızı arttırmamız lazım. Tüm çabalarımızın anlamlı ve sürdürülebilir olması bizim için önem taşımaktadır. Toplumların içine işlemiş eşitsizliğe çaba göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır açıklamasını, “Pandemi yoksulluk ve her türlü sorunla mücadelede BM’nin potansiyelini sonuna kadar kullanmanız çağrısında bulunuyorum” ifadeleri ile tamamladı.