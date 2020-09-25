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AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferansa hazırız
25.09.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı bir konferansın düzenlenmesini önerdim. Pek çok aktör şimdiden olumlu cevap verdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : AB Konseyi Başkanı Michel,
734476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/734476.aspx
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