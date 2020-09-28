Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Azerbaycanlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl "Ermenistan, direkt Azerbaycan topraklarına saldırıyor, savaşa kışkırtıyor" dedi. İşgali gazetemize değerlendiren Prof. Dr. İsmayıl, Ermenistan'ın tek başına bu tür saldırılara girişemeyeceğini söyledi. "Askeri, teknolojisi, ekonomik gücü, kaynakları bunun için yeterli değil" diyen İsmayıl "Azerbaycan teknolojik, ekonomik ve askerî anlamda daha güçlü. Ermenistan ciddi ekonomik kriz de yaşıyor. Rusya, ona sürekli silah hibe ediyor. Provokasyonun arkasında büyük güçlerin durduğunu söyleyebiliriz. Rusya, Ermeni saldırılarını kınamak yerine ateşkes çağrısında bulundu, televizyonlarının hepsinde sanki Azerbaycan saldırmış gibi gösteriliyor. İkisi de açık bir Anti-Azerbaycan propagandasına başladı” ifadesine yer verdi. Öte yandan, saldırının arkasında jeopolitik güç mücadelesi olduğuna işaret eden uzmanlar, Rusya’nın Ermenistan’da askerî gücünü artırarak NATO’nun doğuya genişlemesini istemediğini belirtiyor. Uzmanlar, Rusya'nın çatışmayı artırarak Türkiye’yi, Suriye ve Libya'da baskı altında tutmayı amaçladığını da ifade ediyor.