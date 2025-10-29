Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı, yol çöktü

Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı, yol çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ümraniye, İnşaat, Çökme, Yol, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ümraniye'de bulunan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın hemen yanındaki cadde bölümünde çökme meydana gelirken, cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü.

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, inşaatın istinat duvarı yıkıldı ve duvarın hemen yanındaki cadde bölümünde çökme meydana geldi. İtfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı, yol çöktü - 1. Resim

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

