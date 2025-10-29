Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı, yol çöktü

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü.

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, inşaatın istinat duvarı yıkıldı ve duvarın hemen yanındaki cadde bölümünde çökme meydana geldi. İtfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.