Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin torunu, hukukçu Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık'ın vefat haberi sevenlerini üzdü.

Yakın tarihimizin büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin torunlarından olan Üçışık'ın ailesi vefat haberini şöyle paylaştı:

Seyyid Abdülhakim Arvasi Efendi hazretlerinin (kuddise sirruh) torunlarından, Ahmet Süheyl ve Mehmet Hikmet Üçışık’ın kıymetli babası Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti. Cenaze namazı yarın öğle namazı sonrası Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kılındıktan sonra Bağlum’da defnedilecek. Allahü teala rahmet eylesin.

AİLE MESELESİ İÇİN MÜCADELE ETTİ

Türkiye'de hukuk sisteminin aile ve toplum yapısını nasıl değiştirdiği konusunda çalışmalarda bulunan Üçışık, gazetemizin "Geniş Açı" köşesinde de pek çok makaleye imza attı. En son 2 Mart 2025 tarihli "Boşanmada sınırsız nafaka... Hukuki düzenlemeler neler söylüyor?" başlıklı yazısıyla dikkat çekmişti.

"Aile ile ilgili kanunlarda insan haklarına aykırılıklar", "Ailenin geleceği için evlenme yardımları" ve "Konut problemi nasıl çözülür?" başlıklı yazıları da toplumun kanayan yaralarına çözümler sunmasıyla beğeni toplamıştı.

HASAN FEHİM ÜÇIŞIK KİMDİR?

1943 yılında İstanbul’da doğan Hasan Fehim Üçışık, Türkiye’nin önde gelen iş ve sosyal güvenlik hukuku uzmanlarından biriydi. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1982’de tamamladığı “Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu” başlıklı doktora teziyle akademik kariyerine yön vermiştir.

Üçışık, uzun yıllar boyunca iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, çevre hukuku, sağlık hukuku ve spor hukuku alanlarında dersler vermiş; bu sahalarda pek çok ilmi makale, kitap ve bildiriler kaleme almıştır. Akademik birikimini yalnızca üniversite kürsüsünde değil, televizyon programları, konferanslarla da paylaşmıştır.

Kariyeri boyunca Marmara Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde bulunmuş; fakülte dekanlığı, rektör yardımcılığı gibi vazifeler üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü kadrolarında görev yaparak akademik çalışmalarını sürdürmüştür.