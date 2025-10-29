Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 29 Ekim'e özel 29 TL'ye tavuk döner ve ayran! Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
29 Ekim&#039;e özel 29 TL&#039;ye tavuk döner ve ayran! Tüm geliri Mehmetçik Vakfı&#039;na bağışlanacak
Cumhuriyet Bayramı, Bursa, Nilüfer, Döner, Kampanya, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. 2 bin kişilik hazırlık yapan işletme, tavuk döner ve ayranı 29 TL'ye sattı. İşletmeci Serhat Selim, "Bugünün tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız." dedi. 

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir dönercinin işletmecisi Serhat Selim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kampanya düzenledi.

29 Ekim'e özel 29 TL'ye tavuk döner ve ayran! Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak - 1. Resim

"TÜM GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIZ" 

Bugün 2 bin kişilik tavuk döner hazırladıklarını ve odun ateşinde pişirdiklerini dile getiren Selim, "Tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattık. Bugünün tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. İlgi çok yoğun, talebi karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

29 Ekim'e özel 29 TL'ye tavuk döner ve ayran! Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak - 2. Resim

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU 

Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu dönercinin önünde bekleyen vatandaşlar, amacın döner yemekten çok destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

