29 Ekim'e özel 29 TL'ye tavuk döner ve ayran! Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir dönercinin işletmecisi Serhat Selim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kampanya düzenledi.

"TÜM GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Bugün 2 bin kişilik tavuk döner hazırladıklarını ve odun ateşinde pişirdiklerini dile getiren Selim, "Tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattık. Bugünün tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. İlgi çok yoğun, talebi karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu dönercinin önünde bekleyen vatandaşlar, amacın döner yemekten çok destek olduğunu kaydetti.