Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Terter şehrinde sivil yerleşim bölgesinde bir binayı hedef aldı. Binada ağır hasar meydana gelirken, siviller bölgeden uzaklaştırıldı. Ermenistan’ın saldırısı sonucu bölgede bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.