Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Sackur “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi. Ermenistan Başbakanı'na BM Genel Kurulu tasarısını hatırlatan Sackur “Açıkça Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve şartsız çekilmesini talep ediyor” dedi. Sackur, BM tasarısına göre Ermenistan’ın bölgede ‘işgalci güç’ olduğunu belirtti. Ermenistan’ın buna rağmen orada hâlâ hak iddiasına kalkıştığını söyleyen gazeteci Sackur “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullandı.