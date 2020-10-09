Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen İtalya’da günlük vak'alarda rekor artış görüldü. Son zamanlarda dünya genelinde önlemlere rağmen yayılma hızı artan Covid-19, ülkelerin günlük vak'a sayılarında rekor rakamlar ile karşılaşmasına neden oluyor. Covid-19 salgınında ikinci dalganın başladığı İtalya’da bazı ülkelerden gelen turistlere ve dışarıda gezen halka maske takma zorunluluğu getirmesine rağmen, ülkede günlük Covid-19 vak'alarında son 5 ayın en yüksek rakamları açıklandı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da günlük 4 bin 458 vak'aya ulaşılarak son 5 ayın en yüksek günlük vak'a sayısına ulaşıldığını belirtti. Bakanlık, Covid-19 pandemi başlangıcından bu yana 338 bin 398 vak'a ile karşılaşıldığını ve 36 bin 83 kişinin hayatını kaybettiğini iletti.



60 milyon 500 bine yakın nüfusu olan ülkede şu ana kadar 236 bin 363 hasta sağlığına kavuştu. Ancak artan vak'a sayıları, İtalya’yı Covid-19 ile mücadele sıralamasında 17. sıraya yükseltti.