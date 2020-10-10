Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler tarafından İdlib'in güneyinde yer alan El Bara köyüne topçu saldırısı düzenlendi. Köydeki sivil bölgelerin hedef alındığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede birçok ev hasar gördü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü
10.10.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.
Etiketler : esad,idlib,saldırı,
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