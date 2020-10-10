Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler tarafından İdlib'in güneyinde yer alan El Bara köyüne topçu saldırısı düzenlendi. Köydeki sivil bölgelerin hedef alındığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede birçok ev hasar gördü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.