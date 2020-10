Türkiye Gazetesi

Skandal, El Cezire muhabirlerinin The Cyprus Papers Undercover'ın (Gizli Kıbrıs Belgeleri) yayınlamasıyla ortaya çıktı. Aranan Çinli bir iş insanı görüntüsüyle Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamento Başkanı Demetris Syllouris ve Rum milletvekili Christakis Giovanis'e ulaşan muhabirler, pazarlığı kayıt altına aldı. İki Rum siyasetçi ve avukatları Andreas Pittadjis, hükümlü Çinli işadamının 2 milyon dolar karşılığında “Kıbrıs, yatırım programıyla vatandaşlık” almak için anlaştı. Syllouris, muhabirlere yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek “Benim adımı veya bir başkasının adından bahsetmeden Kıbrıs'tan tam destek alacağınızı söyleyebilirim. Her düzeyde-politik, ekonomik, sosyal, her şey - tamam" ifadelerini kullandı. Rum hükûmeti görüntülerin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlık uygulamasını rafa kaldırdı. Syllouris ve Giovani’nın istifa etmesine rağmen sokaklar karıştı. Halk parlamento önünde gösteriler düzenlemeye başladı. Başsavcı programla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu. Rumların kendi ülkelerinde hüküm giymiş suçlulara ve önceki yıllarda Interpol tarafından aranan kişilere pasaport verdiğini gösteren yaklaşık 1.400 belgenin saklandığı The Cyprus Papers'ı skandalının derinleşmesi bekleniyor. Skandalın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa değerlerinin satılık olmadığını söyledi. 2013 yılında AB’ye üye yapılan Kıbrıs Rum yönetiminin bu yolla bugüne kadar 8 milyar dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.