Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, diplomatik ziyaretin dönüşünde ülkesinin TT Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

“Türkiye İsveç'in yaklaşımını nasıl buluyor ve bu yaklaşımı anlayışla karşılıyor mu” sorusunu cevaplayan Linde, “Türkiye öteden beri AB’nin bu konuda ne dediğini biliyor. Türkiye görüşmelerle bu sorunun çözümüne ulaşılmazsa AB’nin kullanabileceği birçok yöntemi olduğunu ve bu yöntemlere başvuracağını biliyor. Anlayışla karşılamak demeyelim ama bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Linde şunları söyledi: “Suriye konusunda oldukça farklı görüşlerdeyiz, İsveç daha önce de Türkiye’nin askeri harekatını kınadı. Biz Türkiye’nin askeri olarak geri çekilmesi gerektiğini ve oradaki Kürt, Yezidi gibi azınlıklar için endişeler taşıdığımızı belirttik. Türkiye ise askerin geri çekilmesini talep etmek gibi bir yetkimizin olmadığını belirti ve aramızda oldukça sert tartışmalar oldu, bu konuda bir fikir birliğine varamadık.”