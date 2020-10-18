Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Azerbaycan'daki 531 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği yönünde kararlar alan; ancak bu kararları uygulatamadığı gibi Ermenistan’ın son saldırılarında da sessiz kalan Birleşmiş Milletler’e (BM) yazılı olarak müracaat ederek, Ermenistan’ın terör saldırılarının durdurulması için gerekenin yapılmasını istedi. STK’ların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri yazılı talepte şu görüşlere yer verildi:

Ermenistan'ın 17 Ekim sabah 01.00 civarında Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye bir kez daha saldırdığını, şehrin yoğun nüfuslu blokuna SCUD / Elbrus balistik füzesini ateşlediğini, 13 kişiyi öldürdüğünü ve yaraladığını bildirmek isteriz. 40'tan fazla. Ölen ve yaralananlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da vardı. Bu, son iki haftada 3. kez Gence şehri Ermenistan'dan ağır roket ateşi altında kaldı ve şu ana kadar 27 sivil öldürüldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

TUTUKLAYIN VE CEZALANDIRIN!

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ve Savunma Bakanı David Tonoyan tarafından Gence'deki sivil halkın kasıtlı ve katliamının bizzat verildiği herkes için açıktır ve bu emir derhâl yerine getirilmiştir. BM Şartı'na göre, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk, en azından emri veren Paşinyan ve Tonoyan ile emri yerine getiren askerî personelin savaş suçlusu ilan edilmesi ve BM Güvenlik Konseyi prosedürlerinin uygulanması gerekmektedir. Onları hemen tutuklayın ve cezalandırın! Bu kez BM Güvenlik Konseyi, Ermenistan'ın işlediği suç konusunda bir kez daha sessiz kalırsa, bu, Ermenistan'ın, saldırganın ve çocukların katilinin tam olarak korunması ve aynı zamanda uluslararası suçların işlediği gerekçelendirme ve suç ortaklığı anlamına gelecektir. Ve tarih bunun için kimseyi affetmeyecek. Bu nedenle, bu çağrıyı imzalayan Azerbaycanlı STK'lar olarak, BM Güvenlik Konseyi'ni, Ermenistan'ın insanlığa karşı suçlarını acilen toplayıp şiddetle kınamaya ve yetkisini, Başbakan Nikol Paşinyan ve Savunma Bakanı David Tonoyan'ı hak ettiği şekilde cezalandırmak için kullanmaya çağırıyoruz. Gence şehrini bombalayarak çok sayıda sivili öldürdü.

PROSEDÜRLERİ UYGULAYIN!

"Çatışma bölgesinden uzakta, 500 binden fazla nüfusa sahip şehir olan Gence'nin, Ermeni siyasi-askerî liderliği tarafından herhangi bir askerî ihtiyaç olmaksızın bombalanması, masum insanları öldürmek için SCUD gibi güçlü yıkıcı füzelerin kasıtlı ve gelişigüzel kullanımı, 21. yüzyılda insanlığa karşı işlenen en kanlı savaş suçu olarak siviller tarih kitaplarına alınacaktır. Azerbaycan halkını derinden endişelendiren sadece Ermenistan'ın tüm dünyanın gözünde işlediği bu vahşet, barbarlık ve terörizm eylemi değil, aynı zamanda insanlık trajedisi, soykırım ve dünyanın dört bir yanındaki saldırganları durdurması ve cezalandırması gereken ve bu amaçla dünya toplumu tarafından kurulan BM Güvenlik Konseyi'nin Gence’de işlenen savaş suçları karşısındaki sessizliği."