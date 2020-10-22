Suriye’nin başkenti Şam’ın 7 kilometre batısında yer alan Qudsaya kentinde Şam Müftüsü Muhammad Adnan Al-Afyouni’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Araca tuzaklanan bombanın patlaması sonucu Al-Afyouni ile yanındaki Uzlaşma Komitesi Başkanı Şeyh Adel Mesto hayatını kaybetti.