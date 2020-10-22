Suriye’nin başkenti Şam’ın 7 kilometre batısında yer alan Qudsaya kentinde Şam Müftüsü Muhammad Adnan Al-Afyouni’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Araca tuzaklanan bombanın patlaması sonucu Al-Afyouni ile yanındaki Uzlaşma Komitesi Başkanı Şeyh Adel Mesto hayatını kaybetti.
Suriye’de Şam Müftüsü Al-Afyouni’ye bombalı saldırı
22.10.2020 - 22:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Şam Müftüsü Muhammad Adnan Al-Afyouni düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : suriye,şam müftüsü,Al-Afyouni,
740972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740972.aspx
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