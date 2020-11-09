Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jill Biden, devlet başkanı seçilen kocası Joe Biden’ın daha önce 8 sene süren başkan yardımcılığı döneminde de öğretmenliğe devam etmiş ve eğitimcilik azmiyle takdir toplamıştı. Yeni First Lady, kocasının devlet başkanlığı sırasında da tam zamanlı olarak öğretmenliğe devam edecek. Bu durumda Jill Biden tarihe geçecek ve ülkede tam zamanlı çalışan ilk First Lady olacak.

Jill Biden, ağustos ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Beyaz Saray’a gidersek ben yine öğretmenliğe devam edeceğim. Öğretmenlik önemlidir ve ben insanların onların insanlar üzerindeki katkılarını anlamalarını istiyorum” demişti.