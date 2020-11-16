Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de NPD Group, ağustos ve ekim ayları arasında ruj satışlarında yüzde 49 azalma görüldüğünü açıkladı. Bunda en büyük etken, takılması zorunlu olan maskeler. Görülmedikten sonra ruj sürmenin anlamsız olacağını ifade eden makyaj uzmanı Mira Parmar, “Ayrıca, yoğun bir ruj sürerseniz bu, maskenize bulaşabilir. Bu da hiç istenmeyecek bir şeydir” dedi. Parmar, kendisinin de ilk karantina döneminin başladığı mart ayından bu yana ruj kullanmadığını söyledi. Bu arada, ruj süremeyen çoğu kişi, ağırlığı göz makyajına verdi. İngiltere Güzellik Konseyi baş yöneticisi Millie Kendall, “Maske arkasında kaldığımız için ruj kullanmamız sınırlandı. Biz de daha fazla göz kalemi ve maskara satın alıyoruz” diye konuştu. Göze yönelik kozmetik ürünlerinin satışında ise yüzde 25’lik artış meydana geldi.