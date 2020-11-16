Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye basın özgürlüğü dersi vermeye kalkan Macron, gazeteyi aradı ve habere imza atan Ben Smith'e öfkesini dile getirdi.

Gözete görüşmeyi ifşa etti. Macron, "Aynı değerleri paylaştığımıza inandığımız ülkelerdeki bazı gazetelerin şiddeti meşrulaştırdığını görüp, bunlar meselenin özünün Fransa’nın ırkçı ve İslamofobik olması olduğunu söyleyince temel prensipler kaybolmuştur” dedi.

5 sene önce Paris’te yapılan saldırıda dünyadaki herkesin kendilerini desteklediğini belirten Macron, uluslararası medyanın Fransa’daki laikliği anlamadığını savundu.

Laikliğin Fransa’da toplum ve siyasetin temel dayanağı olduğunu söyleyen Macron, geçen ay Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimize hakaret edilen rezil karikatürlerini sınıfta gösterdiği için Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin, ülkedeki tüm göçmenlerin Fransa’nın kültürel değerlerini benimsemesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, eleştirilerin odağında olmasına rağmen, “Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz” taahhüdünde bulundu.

Macron, karikatürlerin yayımlandığı sırada yangına körükle gitmiş ve rezil karikatürlerin devlet dairelerinin duvarına yansıtılması talimatı vermişti.

New York Times ile birlikte İngiliz Financial Times gazetesi de Macron’a benzer eleştirilerde bulunmuştu.

Financial Times gazetesi Emanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu eleştiren bir yazıyı yayından kaldırmıştı.

Yine Fransa'da yayın yapan Politico Europe da "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makaleyi baskı yüzünden internet sitesinden kaldırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın söz konusu yayın organlarını da arayıp aramadığı bilinmiyor.

Ancak Macron, bu hareketiyle ülkesi dışındaki bir gazeteyi arayan cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.