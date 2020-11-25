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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti
25.11.2020 - 09:20 |
Son Güncelleme:
25.11.2020 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti.
Etiketler :
kovid,
748817
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748817.aspx
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