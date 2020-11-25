Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar yürürlüğe girerse Solomon Adaları, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin ardından, dünyanın en büyük sosyal medya platformunu yasaklayan dördüncü ülke olacak.

Sogavere parlamentoda kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

"Facebook'ta siber zorbalık çok yaygın. Sahte isimleri olan kullanıcılar insanları karalıyorlar. İnsanların yıllar içinde kazandıkları itibarları dakikalar içinde mahvoluyor. Ulusal birliği ve halkımızın mutlu birlikteliğini pekiştirmemiz gerekiyor. Ama Facebook, ülkemizi birleştirme çabalarımızı baltalıyor."

Gerçek neden 'yolsuzluk belgeleri' mi?

Birkaç hafta önce Facebook'a ekonomik toparlanma için oluşturulan koronavirüs fonunun nasıl kullanıldığına dair bazı belgeler sızdırılmıştı.

Kaynak: Reuturs