Borsa çakıldı, Netanyahu geri vites attı! "Yanlış anlaşıldım"

Borsa çakıldı, Netanyahu geri vites attı! "Yanlış anlaşıldım"

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Borsa çakıldı, Netanyahu geri vites attı! &quot;Yanlış anlaşıldım&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Netanyahu, Gazze'nin tamamen işgal edileceğini açıklayıp İsrail'in 'modern Sparta' olacağını söyledi, Tel Aviv Borsası çakıldı. Yaşanan düşüş nedeniyle kameralar karşısına çıkan İsrail Başbakanı, "modern Sparta" söylemi nedeniyle gelen eleştirilere karşı İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia ederek yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Tel Aviv Borsası, Gazze'deki saldırılar ve Netanyahu'nun söylemleri sonrası düşüşe geçti. 

Pek çok endekste düşüş kaydeden Tel Aviv Borsası'nda değer kaybı bazı endekslerde yüzde 3'lere yaklaşınca İsrail Başbakanı Netanyahu, ekonomi ile alakalı basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yapılan soykırım nedeniyle artan uluslararası baskı, Gazze kentine kara saldırılarının genişletilmesiyle ateşkes ihtimalinin ortadan kalkması ve "modern Sparta" söylemi nedeniyle gelen eleştirilere karşı İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia ederek dün yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'ye saldırılar konusunda yaşadıkları tartışmalara değinen Netanyahu, kapalı toplantılarda yapılan görüşmelerin sızdırılmasını eleştirerek her zaman bazı konularda karşı çıkanlar olduğunu, bunun normal olduğunu söyledi.

KATAR'I SUÇLADI

Katar'ı Hamas'a ev sahipliği yapmak ve finanse etmekle suçlayan Netanyahu, "Onların İsrail yanlısı ya da tarafsız olduklarını hiç düşünmedim. Onları kısmen kullanma girişimi oldu." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 2 hafta sonra Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

