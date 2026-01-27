UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasına girilirken, 28 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yayın programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın Manchester City ile karşılaşacağı son lig maçı da yakından takip edilecek. Bu kapsamda "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda" araştırılıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftası yaklaşırken, gözler hem kritik mücadelelere hem de canlı yayın bilgilerine çevrildi. Ligdeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın da sahne alacağı karşılaşmalar öncesinde yayın akışı ve maç programı netlik kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kapsamında 28-29 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, TRT ve tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Türkiye’yi temsil eden takımların mücadeleleri TRT 1 ve TRT Radyo 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Diğer Avrupa karşılaşmaları ise tabii Spor kanalları üzerinden izlenebilecek.

8. HAFTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

23.00 Manchester City - Galatasaray (TRT 1 / TRT Radyo 1)

23.00 Benfica - Real Madrid (tabii)

23.00 Monaco - Juventus (tabii)

23.00 Borussia Dortmund - Inter (tabii)

23.00 Barcelona - Kopenhag (tabii)

23.00 Liverpool - Karabağ (tabii)

23.00 PSG - Newcastle United (tabii)

23.00 PSV Eindhoven - Bayern Münih (tabii)

