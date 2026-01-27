UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden Galatasaray lig aşamasının son haftasında kritik bir deplasmana çıkıyor. Taraftarlar ''Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?'' sorusuna cevap ararken Avrupa’daki gidişatı belirleyecek maç öncesinde karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumu netleşti.

Lig aşamasının son karşılaşmalarıyla birlikte ilk 8 ve play-off hattı da netleşecek. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler play-off oynayacak. Galatasaray Manchester City deplasmanından alacağı sonuca göre ilk 16 içinde yer alma şansını koruyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Beklenen mücadele 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City-Galatasaray canlı yayın TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HAKEM KADROSU

Yarın akşamki karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jose Luis Munuera olacak. VAR görevini Carlos del Cerro Grande üstlenirken, AVAR’da Robert Schröder yer alacak.

