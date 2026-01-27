UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray’da gözler Wilfried Singo’nun durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılılar 28 Ocak 2026 Çarşamba günü İngiltere’de Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Etihad Stadı’nda oynanacak dev mücadele öncesi Singo’nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusu. ''Singo Manchester City maçında oynayacak mı?'' sorusunun cevabı ise netleşmeye başladı. İşte Manchester City maçı öncesi Galatasaray'daki ceza sınırındaki oyuncular...

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fildişi Sahilli savunmacı Singo son haftalarda takımla çalışmalara başlamıştı. Fatih Karagümrük maçında da kadroda yer alamayan Singo'nun durumu Manchester City karşılaşması öncesi soru işaretlerini daha da artırdı. Peki, Singo Manchester City maçında oynayacak mı?

Singo Manchester City maçında oynayacak mı? Fatih Karagümrük maç kadrosunda da yer almamıştı!

SINGO MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Wilfried Singo’nun Manchester City karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 aya yakın süre uzak kalan Singo son günlerde takımla birlikte antrfenmanlara katılmıştı fakat Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında da kadroda yer alamamıştı.

Singo Manchester City maçında oynayacak mı? Fatih Karagümrük maç kadrosunda da yer almamıştı!

En son 22 Kasım 2025’te Gençlerbirliği ile oynanan Süper Lig maçında forma giyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun sakatlık sürecinin ardından Manchester City maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor. Sakatlığı süresince 13 resmi karşılaşmada görev alamayan Singo’nun,, teknik heyetin vereceği son karara göre maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Singo Manchester City maçında oynayacak mı? Fatih Karagümrük maç kadrosunda da yer almamıştı!

NOA LANG VE YASER ASPRILLA MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ve Yaser Asprilla Manchester City maçında forma giyemeyecek. Her iki futbolcu da UEFA Şampiyonlar Ligi statüsü gereği yarın akşamki karşılaşmada oynama hakkına sahip değil.

Singo Manchester City maçında oynayacak mı? Fatih Karagümrük maç kadrosunda da yer almamıştı!

GALATASARAY-MANCHESTER CITY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sarı-kırmızılı ekip Manchester City karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Noa Lang ve Yaser Asprilla statü nedeniyle kadroda yer almayacak. Wilfried Singo’nun durumu ise son ana kadar takip edilecek.

Galatasaray’da bunun dışında bir sakatlık bulunmazken, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında maça çıkacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Noa Lang Manchester City maçında oynayacak mı? Noa Lang istatistikleri ve biyografisi

Haberle İlgili Daha Fazlası