Noa Lang Galatasaray tarihindeki 214. yabancı futbolcu olarak kulüp kayıtlarına geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 1959’dan bu yana 6 kıta ve 53 farklı ülkeden yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken, Noa Lang listenin en yeni ismi oldu. Lang aynı zamanda Galatasaray forması giyecek 8. Hollandalı futbolcu unvanını da aldı. Peki, Noa Lang Manchester City maçında oynayacak mı? Noa Lang kimdir, nereli, kaç yaşında?

NOA LANG MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA’nın kış transfer dönemine ilişkin kadro kuralları doğrultusunda Noa Lang Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynayacağı deplasman maçında forma giyemeyecek.

NOA LANG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Noa Lang 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Lang, genç yaşta dikkat çeken yeteneğiyle Avrupa’nın önemli akademilerinde forma giydi.

NOA LANG İSTATİSTİKLERİ

Noa Lang kariyeri süresince toplam 220 lig maçında forma giyerek 64 gol kaydetti. Ajax, Club Brugge, PSV ve Napoli gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan Hollandalı futbolcu, Belçika ve Hollanda liglerinde hücum katkısıyla göze çarptı.

Milli takım kariyerinde ise Hollanda alt yaş grupları dahil olmak üzere toplam 37 maçta görev alan Lang milli formayla 9 gole imza attı.

NOA LANG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı döneminde Feyenoord’da forma giyen Lang ardından Ajax altyapısına transfer olarak profesyonel futbol kariyerine adım attı. Ajax A Takımı’na yükseldikten sonra Twente’ye kiralanarak düzenli forma şansı buldu.

2020-2021 sezonunda Club Brugge’e kiralanan Hollandalı oyuncu, Belçika ekibindeki başarılı performansının ardından bonservisiyle kulübe transfer oldu. İki sezon boyunca Club Brugge forması giydi. Daha sonra PSV’ye transfer olan Lang, Eindhoven ekibinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

2025 yılında Napoli’ye transfer olan Noa Lang Serie A’da geçirdiği sürecin ardından 2026 ara transfer döneminde Galatasaray’a kiralık olarak katıldı.

