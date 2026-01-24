İhlas Haber Ajansı
Galatasaray’ın yeni transferi tribünde
Galatasaray’ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı. Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.
NAPOLİ'DEN KİRALANDI
Cuma günü İstanbul’a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.
