Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da gol perdesini açan Gabriel Sara, bu sezonun en erken golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada sezonun rekoru kırıldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Galatasaray, Fatih Karagümrük savunmasının hatasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

Gabriel Sara'nın Karagümrük ağlarına gönderdiği gol, Süper Lig'de bu sezonun en erken golü oldu.

Sara'nın gol vuruşu

GALATASARAY'DA TARİHİ GOL

Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi:

00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe

00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği

00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor

00:31 | Gabriel Sara vs Fatih Karagümrük

