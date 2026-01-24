Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de tarihe geçen gol: Galatasaraylı yıldız rekora imza attı
Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da gol perdesini açan Gabriel Sara, bu sezonun en erken golüne imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada sezonun rekoru kırıldı.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Galatasaray, Fatih Karagümrük savunmasının hatasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
Gabriel Sara'nın Karagümrük ağlarına gönderdiği gol, Süper Lig'de bu sezonun en erken golü oldu.
GALATASARAY'DA TARİHİ GOL
Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi:
00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara vs Fatih Karagümrük
Bizi Takip Edin
YORUMLAR