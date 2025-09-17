Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8.780 kiloluk pilav dünya rekoru getirdi

Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong, 8 bin 780 kilogramlık jollof pilavıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Etkinlik, Lagos’ta düzenlenen büyük bir organizasyonla resmen onaylandı.

Nijeryalı ünlü şef Hilda Bassey Effiong (29) “Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi” ile Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Ülkenin en kalabalık şehri Lagos’taki bir otelde, bir gıda markası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte pişirilen dev porsiyon, Guinness yetkililerince resmen onaylandı.

Guinness Dünya Rekorları, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Yeni rekor: Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi - 8 bin 780 kilogram. Hilda Baci ve Gino tarafından Victoria Island, Lagos, Nijerya’da gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ünlü isim ve yemek tutkunu rekor anına tanıklık etti.

