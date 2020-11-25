Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası finans kuruluşu Remitly tarafından Google arama motoru üzerinden yapılan araştırmalarda ortaya çok farklı bir harita çıktı. Araştırmada insanların en çok yerleşmek istediği ülke Kanada oldu. 30 ülkede insanlar Kanada’yı seçti. Kanada’nın en çok tercih edilmesine, dost canlısı insanları, coğrafi güzellikleri ve yüksek maaşlı işlerinin yol açtığı ifade edildi. Kanada’yı 13 ülke halkıyla Japonya, 12 ile İspanya, 8 ile Almanya takip etti. İspanya’yı listenin ilk sıralarına Güney Amerika ülkelerinde yaşayanların tercihi getirdi. Katar da ilginç bir şekilde 6 ülke halkının tercihiyle 5. sırada geldi. İlk 10’daki diğer ülkeler ve aldıkları tercih sayısı da şöyle: Avustralya (5), İsviçre (4), Portekiz (3), ABD (2) ve İngiltere (2). ABD’nin dünyada sadece iki ülke halkı tarafından arzulanması ile bunlardan birinin Rusya olması da şaşırttı. Araştırmada Faslıların ilk tercihi Türkiye olurken haritada Türklerin tercihi de Almanya olarak göründü.