Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi. Son olarak Avrupa İlaç Ajansı’na başvuru yapan ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech'e İngiltere’den güzel haber gelmişti. İngiltere’de, Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı onaylanmasının ardından İngiltere, yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. İngiltere'de koronavirüs aşısının onay almasının ardından İngiltere’ye sevkiyat başladı. Koronavirüs aşılarını taşıyan tırlar, Belçika’nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı. Tırların, kısa süre içerisinde İngiltere’ye ulaşması ve aşılamanın başlaması bekleniyor.

İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere’ye varması bekleniyor.