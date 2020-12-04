Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTuber, hamile olan kız arkadaşını hiç düşünmeden, sadece iç çamaşırlarıyla balkona kapattı. Soğuk havada bekleyen kadın birkaç saat içerisinde rahatsızlandı. Durumu fark eden Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da gayet rahat tavırlarla yayın yapmaya devam etti. Hipotermi geçirdiği belirlenen 28 yaşındaki genç kadın, birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti. Kadının bu ölümü canlı yayına da doğrudan yansıdı. Cani adam parasına kavuşurken, kız arkadaşı ve doğmamış bebeklerinin ise katili oldu.

Öte yandan yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a da tepki gösterdi.