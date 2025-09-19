ABD’den Filistin’i tanıma hamlesi! Senato kararı resmen görüşülecek

ABD Senatörü Jeff Merkley, Washington’dan Filistin Devleti’ni resmen tanımak için tarihi bir karar tasarısı sundu.

Merkley, yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin özgürlük, haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmek için atabileceği pratik bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapılması gereken doğru şeydir" dedi.

İlgili Haber ABD, Gazze'de barışı yine rafa kaldırdı, dünya ayağa kalktı! "Affedin bizi Filistinli kardeşlerimiz"

"Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve harekete geçme zamanı şimdidir" ifadelerini kullandı.

ABD Senatörleri Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, Gazze ile Refah geçişinin Mısır tarafındaki kapısının önünde.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Karar tasarısı, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri doğrultusunda, ABD’nin İsrail yanında silahsızlandırılmış bir Filistin’i tanımasını talep ediyor.

Merkley, önerisinin “acil ateşkes, rehinelerin iadesi ve insani yardım akışı” ile başlayan bir süreci hedeflediğini belirterek, “gelecek için barış ve refahın temeli iki halk için iki devlettir” dedi.

"Gelecek neslin aynı güvensizlik ve sıkıntıları yaşamamasını istiyorsak, Filistin devleti hedefi daha fazla ertelenemez" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

DESTEK VEREN SENATÖRLER Merkley’nin sunduğu önerge, Senatörler Chris Van Hollen, Tim Kaine, Bernie Sanders, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin ve Mazie Hirono tarafından ortaklaşa desteklendi. Washington’un yıllardır süren veto politikasına rağmen gelen bu öneri, Filistin meselesinde bir dönüm noktası. Senato tarihinde ilk kez böylesine kritik bir karar tasarısı masaya yatırıldı.

FİLİSTİN'İN TANINMASINDA ARTAN ULUSLARARASI İVME

İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri Filistin’i tanıma kararı almıştı.

140’tan fazla BM üyesi zaten Filistin’in egemenliğini tanıyor.

İsrail’in en yakın müttefiki olan ABD, tarihsel olarak bu tür girişimlere karşı çıkarken, Tel Aviv’in engellediği doğrudan müzakerelerde ısrar etmişti.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI VE ABD'NİN ROLÜ

İsrail ordusu, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 65.000’den fazla Filistinliyi öldürdü. Yıkılan evlerin enkazı altında kalan yaklaşık 11.000 kişi ise kayıp durumda.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. İsrail ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler de İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Washington, uzun süredir müttefiki İsrail’e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

Ekim 2023’ten bu yana ABD, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını desteklemek için 22 milyar dolardan fazla para harcadı.

Bazı ABD’li yetkililer yüksek sivil kayıpları eleştirse de, Washington silah transferlerine sınırlama getirme çağrılarını reddetti.

Council on Foreign Relations verilerine göre, ABD 1946’dan bu yana İsrail’e enflasyona göre ayarlanmış 310 milyar doların üzerinde askeri ve ekonomik yardım sağladı.