Haberler > Haberler > Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hafta sonu açık havada etkinlik planlayanlar 20-21 Eylül hava tahmin raporunu kontrol ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde yerel sağanak yağış, özellikle cumartesi akşamı ve pazar günü sıcaklıklar batıda normallerin üzerine çıkarken doğuda biraz daha düşük seyredecek.

Meteoroloji'nin beş günlük haritalı tahminine ve şehir merkezlerindeki verilerine göre 20 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazar günü için Türkiye'nin genelinde hava açık veya az bulutlu olacak. Tatilini açık havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" araştırıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü genel olarak batı, güneybatı ve iç bölgelerde güneşli bir hava bekleniyor. Bulutlanma özellikle kuzey kesimlerde öğleden sonra başlayabilir. Rüzgar, cumaya göre hafif eserken, kuvvetli hissedilen bölgelerde ise orta kuvvete inecek. Sıcaklık batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken doğu kesimlerde ise mevsim normallerine yakın ya da biraz altında seyretmesi bekleniyor. 

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı - 1. Resim

Pazar günü ise güneşin batıdan doğuya doğru daha etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Karadeniz'in iç kısımlarında sabah saatlerine bulutlu ve sağanak geçişli bir hava olabilir. 

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı - 2. Resim

20-21 EYLÜL HAVA TAHMİN RAPORU

İSTANBUL:

Cumartesi Parçalı Bulutlu 17°C 27°C

Pazar Az Bulutlu 19°C 27°C

ANKARA:

Cumartesi Parçalı Bulutlu 9°C 24°C

Pazar Az Bulutlu 10°C 25°C

İZMİR:

Cumartesi Az Bulutlu 18°C 30°C

Pazar Açık 19°C 32°C

RİZE:

Cumartesi: 17°C 22°C

Pazar: 15°C 24°C

ADANA:

Cumartesi 21°C 34°C 

Pazar : 21°C 36°C 

ANTALYA

Cumartesi: 23°C 35°C 

Pazar: 22°C 24°C 

DİYARBAKIR:

Cumartesi: 13°C 29°C 

Pazar: 12°C 29°C 

MALATYA:

Cumartesi: 11°C 26°C 

Pazar: 9°C 24°C 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

