Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı

Meteoroloji'nin beş günlük haritalı tahminine ve şehir merkezlerindeki verilerine göre 20 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazar günü için Türkiye'nin genelinde hava açık veya az bulutlu olacak. Tatilini açık havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" araştırıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü genel olarak batı, güneybatı ve iç bölgelerde güneşli bir hava bekleniyor. Bulutlanma özellikle kuzey kesimlerde öğleden sonra başlayabilir. Rüzgar, cumaya göre hafif eserken, kuvvetli hissedilen bölgelerde ise orta kuvvete inecek. Sıcaklık batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken doğu kesimlerde ise mevsim normallerine yakın ya da biraz altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü ise güneşin batıdan doğuya doğru daha etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Karadeniz'in iç kısımlarında sabah saatlerine bulutlu ve sağanak geçişli bir hava olabilir.

20-21 EYLÜL HAVA TAHMİN RAPORU

İSTANBUL:

Cumartesi Parçalı Bulutlu 17°C 27°C

Pazar Az Bulutlu 19°C 27°C

ANKARA:

Cumartesi Parçalı Bulutlu 9°C 24°C

Pazar Az Bulutlu 10°C 25°C

İZMİR:

Cumartesi Az Bulutlu 18°C 30°C

Pazar Açık 19°C 32°C

RİZE:

Cumartesi: 17°C 22°C

Pazar: 15°C 24°C

ADANA:

Cumartesi 21°C 34°C

Pazar : 21°C 36°C

ANTALYA:

Cumartesi: 23°C 35°C

Pazar: 22°C 24°C

DİYARBAKIR:

Cumartesi: 13°C 29°C

Pazar: 12°C 29°C

MALATYA:

Cumartesi: 11°C 26°C

Pazar: 9°C 24°C