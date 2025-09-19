Bugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var?
Futbolseverler bugünkü maç takvimini ve saatlerini araştırıyor. 19 Eylül Cuma günü Süper Lig, 1. Lig maçlarından Avrupa liglerine kadar birçok karşılaşma ekranlarda olacak.
19 Eylül 2025 Cuma akşamı, Türkiye ve Avrupa liglerinden birçok karşılaşma sporseverleri bekliyor. Süper Lig’in 6. haftası Göztepe ile Beşiktaş’ın İzmir’de karşılaşacağı maçla açılacak. Ayrıca La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig gibi liglerde de önemli maçlar sahne alacak.
BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ VE SAATLERİ 19 EYLÜL
Trendyol Süper Lig
20.00 Göztepe-Beşiktaş (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
14.30 Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)
17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)
17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK
20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)
La Liga
22:00 Real Betis-Real Sociedad
İtalya Serie A
21:45 Lecce-Cagliari
Fransa Ligue 1
21:45 Lyon-Angers
Almanya Bundesliga
21:30 Stuttgart-St. Pauli
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej
18:35 Al Fayha-Al Shabab
21:00 Al Ahli-Al Hilal