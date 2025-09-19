Bugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var?

19 Eylül 2025 Cuma akşamı, Türkiye ve Avrupa liglerinden birçok karşılaşma sporseverleri bekliyor. Süper Lig’in 6. haftası Göztepe ile Beşiktaş’ın İzmir’de karşılaşacağı maçla açılacak. Ayrıca La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig gibi liglerde de önemli maçlar sahne alacak.

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ VE SAATLERİ 19 EYLÜL

Trendyol Süper Lig

20.00 Göztepe-Beşiktaş (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

14.30 Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

La Liga

22:00 Real Betis-Real Sociedad

İtalya Serie A

21:45 Lecce-Cagliari

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon-Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart-St. Pauli

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

18:35 Al Fayha-Al Shabab

21:00 Al Ahli-Al Hilal