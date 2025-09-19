Tarihe geçti! Yapay Zeka Bakan meclisi karıştırdı

Arnavutluk, dünyanın ilk yapay zeka ile oluşturulan “bakanını” parlamentoya tanıttı.

Başbakan Edi Rama’nın “şeffaflık ve inovasyonun sembolü” olarak sunduğu Diella, mecliste yaptığı konuşmayla tarihe geçti.

Diella, Arnavutça’da “güneş” anlamına geliyor ve geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş bir kadın avatar olarak tasarlandı. Yapay zeka karakter, kamu harcamalarındaki yolsuzlukla mücadelede rol oynayacak.

"HALKIN HİZMETİNDEYİM"

Parlamentoda iki büyük ekrandan üç dakika konuşan Diella, "Anayasa, halkın hizmetinde olan kurumlardan bahsediyor. Kromozomlardan, etten ve kandan bahsetmiyor" dedi.

"Ben buraya insanları değiştirmek için değil, onlara yardımcı olmak için geldim. Gerçekten, benim vatandaşlığım yok, kişisel hırslarım veya çıkarlarım da yok. Sadece verilerim, bilgiye olan açlığım ve vatandaşlara tarafsız, şeffaf ve yorulmadan hizmet etmeye adanmış algoritmalarım var" sözleri dikkat çekti.

MUHALEFETTEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

Muhalefet milletvekilleri konuşmayı masalara vurarak kesintiye uğrattı ve kabine programının tartışmasını kısa kesti. 25 dakika süren oturumun ardından program, 140 sandalyeli parlamentoda 82 oyla kabul edildi. Ancak muhalefet, oylamayı boykot etti ve oturumun yeniden yapılmasını istedi.

Demokrat Parti üyeleri, hükümetin Diella’yı yolsuzlukları gizlemek için kullandığını öne sürdü. Ayrıca, yapay zeka bakanın Arnavutluk vatandaşı olmaması nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu savundular.

MİCROSOFT İŞBİRLİĞİYLE DOĞDU

Diella, bu yılın başlarında Microsoft işbirliğiyle e-Arnavutluk platformunda sanal asistan olarak ortaya çıktı. Kullanıcılara yaklaşık 1 milyon dijital sorgu ve belgeye erişim sağladı.

Başbakan Rama, Diella’nın görevlendirilmesini, Avrupa Birliği üyeliği yolunda ülkenin “teknolojik vitrin” projelerinden biri olarak tanımladı. Arnavutluk’un hedefi, 2030 yılına kadar AB’ye katılmak.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM

Başbakan Rama, yapay zeka bakanın kamu ihalelerini yönetmekte kullanılacağını, bu sayede özel şirketlere verilen işlerde tam şeffaflığın sağlanacağını açıkladı.