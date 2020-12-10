Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liderlerin, aylar sonra ilk kez fiziki olarak gerçekleştireceği iki günlük toplantının resmî gündeminde Covid-19 salgını, iklim değişikliği, güvenlik, dış ilişkiler ve ekonomik konular yer alıyor. Ancak gündemi asıl meşgul edecek konuların Macaristan ve Polonya'nın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu ile İngiltere ile bir türlü sonuca ulaştırılamayan Brexit müzakereleri ve Türkiye ile ilişkilerin olması bekleniyor. Türkiye ile Yunanistan ve AB arasında gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-AB ilişkileri AB liderlerini zorlayacak. Yunanistan, Rum yönetimi ve Fransa gibi ülkeler Türkiye'nin birtakım kısıtlayıcı tedbirlere başvurulmasını isterken Almanya, İspanya, İtalya, Malta gibi bazı üyeler "Sert tutum işe yaramayacaktır. Geri dönüşü olmayacak bir yola girmeyelim. Bu sadece Türkiye'ye değil bize de zarar verir" görüşüne yakın bir tavırla ilişkilere yaklaşıyor.