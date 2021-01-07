Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutasyonlu virüsün görüldüğü İngiltere’de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ülkede günlük vakalar 60 binin üzerine çıkarken son 24 saat içerisinde koronavirüs sebebiyle 1.162 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İngiltere, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmişti. Başbakan Boris Johnson, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istemişti. Önceki gün parlamentoda konuşma yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock da, hastanelerde 30 binden fazla Covid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söylemişti.