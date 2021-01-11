Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik uzman ekip, Perşembe günü koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’e gidiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, DSÖ ekibinin Çinli uzmanlar ile Covid-19'un kaynağı konusunda ortak araştırma yürüteceği belirtildi. Çin’e ulaşan DSÖ uzmanları, 2 hafta karantinada kaldıktan sonra, 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan’ı ziyaret edecek.

PEKİN, ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

ABD ve Avustralya, virüsün kaynağına ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması için birçok kez çağrıda bulunmuştu. Pekin, salgının ilk çıktığı dönemde veriler konusunda şeffaf davranmadığı gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Çin hükümeti, pandeminin kaynağını araştırmanın "bilimsel bir mesele" olduğunu ifade etmiş, bazı Çinli yetkililer ise virüsün ülke dışında ortaya çıktığını öne sürmüştü.

Uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma yolunu çözmenin başka bir pandemiyi önlemek için önemli olduğunu belirtiyor.