Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin West Yorkshire bölgesinde Pontefract Park’ta koşu yapan Darcy Pell, bir köpeğin donmuş gölde mahsur kaldığını gördü. Dondurucu soğukta hiç tereddüt etmeden suya atlayan Pell, buzları kırarak köpeğe ulaştı, köpek de adamın açtığı yoldan yüzerek kıyıya geldi. 31 yaşındaki Pell’in yaptığı fedakârlık büyük takdir topladı. Yoldan geçerken olaya şahit olan ve görüntüleri çeken Paula Town, videoyu internette “Ne kahramanlık” diyerek yayımladı.