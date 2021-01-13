Büyükelçi Abadi, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yakıtın üretimiyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bilgilendirildiğini kaydetti ve "İlk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanılacaktır" bilgisini paylaştı. Öte yandan 2015'de imzalanan ve kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor. Ayrıca uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.
İran'dan 'nükleer' açıklaması
13.01.2021 - 22:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi "Tahran Araştırma Reaktörü için gelişmiş bir yakıt türünün tasarlanmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları başladı." ifadesini kullandı.
Etiketler : iran,nükleer,
759770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759770.aspx
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