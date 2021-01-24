Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi. Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz.
Diyanet Başkanı Erbaş, Danimarka'daki cami saldırısına kınadı
24.01.2021 - 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, faillerin yakalanmasını istedi.
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762408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/762408.aspx
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