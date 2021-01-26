Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepalli dağcılar, Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunan ve 8 bin 611 metreye ulaşan yüksekliğiyle Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı’na tırmanmıştı. Zirveye ulaşan 10 kişilik Nepalli dağcı grubu, 12 Ocak’ta zirveye ulaşarak bir ilke imza atmıştı. Dağcılar, Nepal’e döndü. Başkent Katmandu’ya dün ulaşan ekip Nepal halkı tarafından kahraman gibi karşılandı. Katmandu Havalimanında kalabalık bir grup tarafından beklenen dağcılarla, daha sonra Katmandu’da şehir turu yapıldı. Büyük bir sevgi seli ile karşılaşan dağcıların şehir turunda uzun kuyruklar oluştu.





K2 Dağı, tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da biliniyor. "Vahşi dağ" zirvesine kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 girişim başarısız olmuştu.