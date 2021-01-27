Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD yönetimi, devam etmekte olan krizler için soykırım ifadesini nadiren kullanıyor. Bu ifade son olarak 2016’da zamanın Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından DAEŞ’in Irak ve Suriye’de yaptığı eylemler için kullanılmıştı. Soykırım, Birleşmiş Milletler tarafından “bir milli, etnik, ırki ve dini grubu tamamen ya da kısmen yok etme teşebbüsü” olarak tarif ediliyor. ABD tarafından bu ifadenin kullanılması, sporcu ve ülkeleri Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatlarına katılma konusunda ahlaki açıdan endişeye soktu. ABD’nin seneye şubat ayında yapılacak olimpiyatlara katılmayabileceği gibi katılmayı düşünen 90 kadar ülkeye de katılmamaları için baskı uygulayabileceği ifade ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Çinli araştırmacı Maya Wang, “Çin hükumetiyle, bu ülkeye meşruiyet kazandıracak geniş çaplı ilişkilere girilmemesine dair büyük baskılar var” dedi. ABD ile birlikte Avustralya, İngiltere ve Kanada’da siyasetçiler, kamuoyuna olimpiyatlar için Pekin’e sporcu göndermeyebileceklerini açıkladı. Geçen sene 12 ABD senatörü, olimpiyatların Çin’de yapılmaması için mart ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne başvuruda bulunmuştu. Yine de şu ana kadar hiçbir ülke ya da milli spor idaresi olimpiyatlardan çekileceklerini resmi olarak bildirmiş değil.