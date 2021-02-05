Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 584 artışla 61 bin 386'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 28 bin 565 artarak, 2 milyon 941 bin 990'a ulaştı.

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya yüksek yeni vaka ve can kayıpları açıklamaya devam etse de ocak ayı başından bu yana uyguladığı tedbirlerden olumlu geri dönüşler alıyor.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890'larda iken bugün itibarıyla 750'ye geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılardan dolayı bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.

- Avusturya, hastanelerde yoğunluk yaşayan Portekiz'den 10 hasta alacak

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 258 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 916 yeni vaka tespit edildi.

Salgından kaynaklanan can kaybının 13 bin 740'a çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da 755 bin 774'e ulaştı.

Mevcut durumda 904'ü yoğun bakımda toplam 6 bin 412 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ilk defa 900'ün üzerine çıktı.

Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için bazı hastaların başka ülkelerdeki hastanelere nakli için Avrupa Birliğinden yardım isteyen Portekiz'e olumlu yanıt veren Avusturya, 5'i ağır durumda olan 10 hastayı alacağını açıkladı.

Almanya da hafta içinde Portekiz'e sağlık malzemesi ve sağlık personeli göndermişti.

Artan vaka ve ölüm sayılarından dolayı ülkede devam eden OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Portekiz hükümeti ayrıca, ticari ve istisnai durumlar dışında 10 Şubat'a kadar sınırlarını kapatmıştı.