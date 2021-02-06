Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveçli telekomünikasyon şirketi Telenor'un Myanmar şubesinden yapılan açıklamaya göre, Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, mobil servis sağlayıcı şirketlere internet veri akışının geçici durdurulması talimatını verdi.

Talimatın gerekçesinde, "Ülkenin istikrarı ve kamunun çıkarlarının korunması adına yalan haberlerin önlenebilmesi için" tedbire gerek duyulduğu belirtildi.

Mobil servis sağlayıcıları internet verileri akşınını durdururken ses ve mesaj hizmetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülkede darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

Askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlamaları getirmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti