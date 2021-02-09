Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1008 vakayla ülkedeki toplam sayı 556 bin 519’a yükseldi. Son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 66’ya, iyileşenlerin sayısı ise 512 bin 943’e çıktı.

Öte yandan, Sindh eyaleti Sağlık ve Toplum Refahı Bakanı Azra Fazal Pechuho, Karaçi'de yaptığı açıklamada, eyaletin Çin’den doğrudan 20 milyon doz aşı almayı planladığını belirtti.

Pechuho’nun açıklaması, Çin’in Karaçi Konsolosu Li Bijian ile görüşmesinin ardından geldi.

1 Şubat'ta Çin, Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe etmişti. Dün, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) da Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 8 bin 700 artarak 1 milyon 174 bin 779’a yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artışla 31 bin 976’ya, iyileşenlerin sayısı 10 bin 424 artışla 973 bin 452’ye ulaştı.

Öte yandan 14 Ocak’ta başlayan toplu aşılama sürecinde 811 bin sağlık çalışanı aşılanırken, ikinci doz aşı olanların sayısı 167 bine çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 248 bin 316'ya ulaştı.

Bugün 3 bin 887 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 196 bin 566, aktif vaka sayısı 50 bin 841 oldu.

Son 24 saatte salgından 13 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüse bağlı can kayıpları 909'a ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ethem Baba, yurt dışı seyahatinde bulunan bakanların ülkeye dönüşlerinde 10 günlük karantina şartının artık uygulanmayacağını açıkladı.

Ethem, bakanların karantina yerine 3 günlük gözlem sürecine tabi tutulacağını ve sağlıkları yerinde olursa çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Savunma Bakanlığı ise sokağa çıkma yasağı kapsamında restoran ve kafelerin yarından itibaren müşterilere, her masada en fazla 2 kişi oturacak şekilde içeride yemek servisi vermesine müsaade edileceğini duyurdu.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1570 artarak 409 bin 58’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 94 artışla 6 bin 618’e yükseldi.

Son bir günde 60 bin 354 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 575 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 759 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.