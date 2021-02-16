Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 4 bin 784 testte 16’sı yerel olmak üzere toplam 23 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 105'e yükseldiğini aktardı. Bakan Pilli, son 24 saatte 1 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 20’ye yükseldiğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte ise 75 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vakalardan 11’inin başkent Lefkoşa, 10’unun Girne ve 2’sinin Gazimağusa’da tespit edildiği bildirildi.