Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmak ve virüsü kontrol altında tutmak amacıyla 7 Mart'tan itibaren ülkede "Sağlıkta Acil Durum" süresini 180 gün uzatma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı en son Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 7 Aralık'tan itibaren 90 günlüğüne "Sağlıkta Acil Durum" ilan etmişti.

Öte yandan yetkililer, Kovid-19 aşılarının ikinci aşamasında eğitim sektöründe çalışan 600 bin personelin aşılanacağını bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şu ana kadar Kovid-19'dan 44 bin 489 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 261 bin 804 vaka tespit edildi.