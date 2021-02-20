Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıyafetlere girmeyen Arya örtülere sarılarak yaşıyordu. Yürüyememeye başlayan ve hastaneye kaldırılan çocuğun ameliyatla midesinin bir kısmı alındı. Sıkı bir diyet ve sporla çocuk, kilosunun yarıdan fazlasını vererek 82 kiloya kadar düştü. Çocuğu görenler, geçirdiği değişime inanamıyor.

Arya kilo vermesinin sırrını şöyle açıkladı: “Çoğu kişi sıkı bir diyet yapar ama kilo verince yeniden yemeğe başlar. Kişinin yediği yemek yavaş yavaş azaltılmalı. Mesela önce bir tabak pilav yiyin ve sonra sadece 5 yemek kaşığı kadar azaltın. Diyet yapmayı zorlaştırmayın, ben de öyle yaptım.” Her gün 3 kilometre yürüyüş yapan, basketbol oynayan ve iki saat spor yapan Arya artık bisiklete binebiliyor, ağaçlara tırmanabiliyor, normal bir hayat yaşıyor.