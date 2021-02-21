Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 210 artarak 842 bin 925'e çıktı.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle 545 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 624’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 789 bin 434'e ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 23 milyon 636 bin 502 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 1 milyon 402 bin 139 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 387 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanacak

Kanada Sağlık Bakanlığının yeni yayımladığı aşılama çizelgesine göre, 14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanmış olacak.

Kanada’ya mart sonuna kadar bu hedefe ulaşacak miktarda Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelmesi öngörüldü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, daha önce yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelişinde bazı aksamalar yaşanmasına rağmen eylül sonuna kadar dileyen herkesin aşılanmış olacağını duyurmuştu.