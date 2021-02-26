İngiltere’de BBC televizyonunun tartışmaların odağındaki Pooch Perfect programına, son bölümünden dolayı tepkiler iyice arttı. Programda yarışmacılar köpeklerinin tüylerini kırkarak onları at, aslan, deve ve goril şekline soktular. Küçük düşürüldükleri ve eziyet edildikleri gerekçesiyle duruma tepki gösteren hayvan severler, ayrıca hayvanlara sağlığa zararlı boyalar ve tırnak cilaları sürüldüğünü iddia ettiler. Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler derneği PETA’nın yöneticisi Elisa Allen, bu “saygısız” programın yayından kaldırılmasını istedi.
Tüylerini kırkarak köpeklerini at, aslan, deve ve gorile çevirdiler
26.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de BBC televizyonunun tartışmaların odağındaki Pooch Perfect programına, son bölümünden dolayı tepkiler iyice arttı.
Etiketler : ingiltere,
770621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770621.aspx
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