Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de BBC televizyonunun tartışmaların odağındaki Pooch Perfect programına, son bölümünden dolayı tepkiler iyice arttı. Programda yarışmacılar köpeklerinin tüylerini kırkarak onları at, aslan, deve ve goril şekline soktular. Küçük düşürüldükleri ve eziyet edildikleri gerekçesiyle duruma tepki gösteren hayvan severler, ayrıca hayvanlara sağlığa zararlı boyalar ve tırnak cilaları sürüldüğünü iddia ettiler. Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler derneği PETA’nın yöneticisi Elisa Allen, bu “saygısız” programın yayından kaldırılmasını istedi.